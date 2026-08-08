Controlli sul litorale, operazione anti-abusivismo a Lazzaro: liberati 20.000 mq di spiaggia – FOTO

Prosegue l’azione di contrasto all'occupazione abusiva delle spiagge da parte di Guardia Costiera e Polizia Locale

Non si ferma l’azione di contrasto all’occupazione abusiva delle spiagge da parte di Guardia Costiera e Polizia Locale.

Dando continuità all’intervento eseguito nelle frazioni di Pellaro – Bocale del Comune di Reggio Calabria, è stata portata a termine una nuova operazione congiunta lungo il litorale di Lazzaro, nel Comune di Motta San Giovanni, che ha visto l’impiego sinergico del personale della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e della Delegazione di Spiaggia di Melito di Porto Salvo unitamente alla Polizia Locale.

Controlli contro l’occupazione abusiva delle spiagge

L’attività, scattata anche in questa occasione alle prime luci dell’alba, ha preso di mira l’illegittima prassi di “prenotare” il posto in prima fila lasciando sulla battigia attrezzature balneari incustodite durante le ore notturne.

L’operazione ha permesso il sequestro a carico di ignoti di un ingente quantitativo di materiale balneare e la conseguente restituzione alla libera fruizione di circa 20.000 mq di spiaggia.

I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva

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L’iniziativa rientra nel piano ordinario di monitoraggio delle coste, finalizzato a tutelare i diritti della collettività e garantire a tutti i cittadini la piena e libera accessibilità al mare. I controlli proseguiranno lungo l’intero litorale per tutta la stagione estiva.