Reggina: oggi nuovo test per gli amaranto. Occhio a Di Grazia

Quando ormai ci si avvia verso la conclusione del ritiro di Cantalupa, la Reggina si prepara a disputare il secondo allenamento congiunto della sua preparazione estiva. Dopo le buone indicazioni arrivate nel primo test contro la Bruinese, questa volta gli amaranto affronteranno il Gozzano, formazione decisamente più quotata e avversario che potrà fornire indicazioni più attendibili sul percorso di crescita della squadra.

Leggi anche

Sarà innanzitutto un’altra occasione per mettere minuti nelle gambe dei calciatori, sottoposti in questi giorni a carichi di lavoro importanti e a continue doppie sedute. Ma per Marchionni sarà anche la possibilità di verificare i progressi complessivi del gruppo, la condizione generale e l’assimilazione delle prime indicazioni tattiche.

Una delle curiosità riguarda Andrea Di Grazia. Nel precedente allenamento congiunto l’attaccante è stato l’unico calciatore a non essere utilizzato. Non sono stati spiegati i motivi del mancato impiego, nelle settimane precedenti avevamo ipotizzato il suo nome all’interno della lista dei possibili partenti. C’è la Nissa fortemente interessata.

Il test contro il Gozzano potrà quindi fornire qualche indicazione in più anche sul suo futuro. Si vedrà se questa volta Marchionni gli concederà spazio e, soprattutto, quali saranno le valutazioni della società nei prossimi giorni. Ricordiamo che il ritiro di Cantalupa si chiuderà il 13 agosto con l’ultima amichevole contro la Sanremese.