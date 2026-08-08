Ex Reggina: il saluto di Fofana. Indosserà la maglia di una diretta concorrente

Un avvio molto promettente, poi un calo evidente proprio nel momento più delicato della stagione. È stato questo, in sintesi, il percorso di Lamine Fofana con la maglia della Reggina. Il centrocampista era stato fortemente voluto dall’ex tecnico amaranto Alfio Torrisi, che lo aveva individuato come elemento importante per dare sostanza ed equilibrio alla linea mediana. Nella prima parte del campionato Fofana aveva offerto buone indicazioni, salvo poi perdere continuità nel corso della stagione.

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Per lui anche un gol nello scorso campionato, ma la nuova società ha deciso di non procedere con la conferma in vista della nuova annata. Nelle ultime ore sono arrivati anche i suoi saluti alla piazza attraverso i social: “Grazie di cuore per ogni singolo coro, per ogni applauso e per averci spinto oltre i nostri limiti. Indossare questa maglia è stato un onore immenso”.

Per Fofana è adesso pronta una nuova avventura. Il centrocampista è infatti prossimo alla firma con la Nissa e, dunque, potrebbe ritrovare presto la Reggina, ma da avversario.