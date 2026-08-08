Calciomercato, l’attaccante: affondo per l’uno e per l’altro. La sensazione è che la Reggina…

Tanti nomi per l’attacco, ma ancora nessuna chiusura. Si continua a parlare di affondi per l’uno e per l’altro, contatti e trattative per diversi profili che cambiano quotidianamente, la sensazione è che la Reggina abbia già le idee piuttosto chiare su chi prendere e soprattutto quando intervenire. Lo dice anche la storia di questo calciomercato e di come la società lo abbia condotto. Troppo tempo? Volendo estremizzare il concetto, l’attaccante è probabilmente il calciatore più semplice da inserire in un contesto di squadra. Certo, dovrà conoscere i meccanismi di squadra, ma quello che viene chiesto al centravanti è soprattutto fare gol e quello, o quelli, che arriveranno in amaranto sono giocatori abituati a farlo, a prescindere.

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Prima, però, bisogna incastrare una serie di situazioni. E come spesso accade nel calciomercato, proprio per il terminale offensivo i tempi possono allungarsi maggiormente rispetto ad altri ruoli. I nomi circolati fino a questo momento sono di livello e diversi contatti risultano concreti. Ma non è affatto escluso che dal trio Lotito-Romairone-Marchionni venga fuori una scelta a sorpresa, con il famoso “affondo” che abbia già prodotto l’effetto sperato.

L’impazienza maggiore è inevitabilmente quella dei tifosi. Il centravanti è il giocatore che più di ogni altro accende la fantasia della piazza, soprattutto quando l’obiettivo dichiarato è costruire una squadra capace di stare davanti a tutti.

E proprio l’arrivo dell’attaccante potrebbe intrecciarsi anche con un altro momento molto atteso: l’apertura della campagna abbonamenti. Facile immaginare che il club possa scegliere di dare il via alle sottoscrizioni dopo un annuncio importante sul mercato, aumentando ulteriormente entusiasmo e aspettative. Con un dettaglio da non sottovalutare: gli attaccanti in arrivo potrebbero essere addirittura due, senza considerare Reis, già inserito nell’organico amaranto.