City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Calciomercato, l’attaccante: affondo per l’uno e per l’altro. La sensazione è che la Reggina…

Campagna abbonamenti, la possibile strategia della società

08 Agosto 2026 - 10:14 | Redazione

Reggina Conferenza Granillo Claudio Lotito ()

Tanti nomi per l’attacco, ma ancora nessuna chiusura. Si continua a parlare di affondi per l’uno e per l’altro, contatti e trattative per diversi profili che cambiano quotidianamente, la sensazione è che la Reggina abbia già le idee piuttosto chiare su chi prendere e soprattutto quando intervenire. Lo dice anche la storia di questo calciomercato e di come la società lo abbia condotto. Troppo tempo? Volendo estremizzare il concetto, l’attaccante è probabilmente il calciatore più semplice da inserire in un contesto di squadra. Certo, dovrà conoscere i meccanismi di squadra, ma quello che viene chiesto al centravanti è soprattutto fare gol e quello, o quelli, che arriveranno in amaranto sono giocatori abituati a farlo, a prescindere.

Leggi anche

Prima, però, bisogna incastrare una serie di situazioni. E come spesso accade nel calciomercato, proprio per il terminale offensivo i tempi possono allungarsi maggiormente rispetto ad altri ruoli. I nomi circolati fino a questo momento sono di livello e diversi contatti risultano concreti. Ma non è affatto escluso che dal trio Lotito-Romairone-Marchionni venga fuori una scelta a sorpresa, con il famoso “affondo” che abbia già prodotto l’effetto sperato.

L’impazienza maggiore è inevitabilmente quella dei tifosi. Il centravanti è il giocatore che più di ogni altro accende la fantasia della piazza, soprattutto quando l’obiettivo dichiarato è costruire una squadra capace di stare davanti a tutti.

E proprio l’arrivo dell’attaccante potrebbe intrecciarsi anche con un altro momento molto atteso: l’apertura della campagna abbonamenti. Facile immaginare che il club possa scegliere di dare il via alle sottoscrizioni dopo un annuncio importante sul mercato, aumentando ulteriormente entusiasmo e aspettative. Con un dettaglio da non sottovalutare: gli attaccanti in arrivo potrebbero essere addirittura due, senza considerare Reis, già inserito nell’organico amaranto.

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?