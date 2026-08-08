Università, Bernini firma il decreto FFO: ‘Oltre 199 mln per gli atenei calabresi’
"La nostra visione è chiara: rendere il sistema universitario italiano sempre più attrattivo e internazionale" così la Bernini
08 Agosto 2026 - 11:03 | Comunicato Stampa
Aumentano le risorse al sistema universitario calabrese. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il principale strumento di finanziamento delle università statali destinato a sostenere il funzionamento degli atenei, la didattica, la ricerca e il personale. Agli atenei statali della Calabria sono stati assegnati oltre 199,3 milioni di euro, in crescita di 3,5 milioni di euro rispetto al 2025 e del 22,3% rispetto al 2019, confermando il rafforzamento degli investimenti nel sistema universitario regionale.
Bernini: più risorse per università, ricerca e didattica
“Con il Fondo di finanziamento ordinario continuiamo ad aumentare le risorse per le università italiane e calabresi. Un impegno – spiega il Ministro Bernini – che si traduce in più capacità di programmazione per gli atenei, più sostegno alla ricerca, qualità della didattica e maggiori opportunità per studenti, ricercatori e docenti. Ma non basta investire di più, serve investire meglio. La nostra visione è chiara: rendere il sistema universitario italiano sempre più attrattivo e internazionale, capace di valorizzare il merito, offrire ai giovani maggiori opportunità e fare della conoscenza uno dei principali motori della crescita economica, sociale e civile del Paese”.
La ripartizione delle risorse agli atenei calabresi
Nel dettaglio, all’Università della Calabria sono destinati 110,3 milioni di euro, all’Università di Catanzaro “Magna Graecia” spettano 57,6 milioni (+5% rispetto al 2025), mentre all’Università degli Studi di Reggio Calabria “Mediterranea” vanno 31,4 milioni di euro.
A livello nazionale, il Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2026 ammonta a 9,415 miliardi di euro, con un incremento di 25,6 milioni rispetto al 2025 e del 26% rispetto al 2019.
Tra le principali novità per il 2026, l’introduzione di una misura per il finanziamento di progetti strategici presentati dagli atenei.
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