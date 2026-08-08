Calabria, Confartigianato: ’60 mln spesi ogni anno dalle famiglie calabresi per il gelato’

Le famiglie calabresi spendono ogni anno circa 60 milioni di euro per acquistare gelati e oltre sette laboratori su dieci presenti nella regione sono artigiani. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Imprese Calabria, elaborata sui dati Istat, Unioncamere-Infocamere e Agenzia delle Entrate, che fotografa un comparto capace di coniugare tradizione, qualità e occupazione.

Cosenza prima per spesa delle famiglie

Secondo il report, sono 822.975 le famiglie calabresi che alimentano una spesa complessiva di 60 milioni di euro all’anno destinata al consumo di gelati. La provincia che registra il volume di spesa più elevato è Cosenza, con 23 milioni di euro, seguita da Reggio Calabria con 16 milioni e da Catanzaro, dove le famiglie spendono complessivamente 11 milioni di euro. Più contenuti i valori di Crotone e Vibo Valentia, entrambe ferme a 5 milioni di euro.

Accanto alla domanda cresce anche il peso dell’offerta. Nel primo trimestre del 2026, infatti, in Calabria risultano attivi 241 laboratori di gelateria, dei quali 173 sono imprese artigiane. L’artigianato rappresenta quindi il 72% del comparto, un’incidenza oltre quattro volte superiore rispetto alla media dell’intera economia nazionale, dove le imprese artigiane pesano appena per il 17,2%. Il report precisa inoltre che il mondo del gelato coinvolge anche altri segmenti produttivi, come le pasticcerie che realizzano dolci a base di gelato e i laboratori specializzati nella produzione senza vendita diretta al pubblico.

Reggio Calabria prima per numero di laboratori

L’analisi territoriale evidenzia come Reggio Calabria sia la provincia con il maggior numero di laboratori, 86 attività, pari al 35,8% del totale regionale. Seguono Cosenza, con 77 laboratori (31,9%), e Catanzaro, che conta 36 attività, pari al 15% del totale. Più distaccate Crotone, con 22 laboratori, e Vibo Valentia, con 20.

Guardando invece alla diffusione dell’artigianato, il primato spetta ancora a Reggio Calabria, dove l’80,6% delle gelaterie è artigiano. Seguono Crotone con il 75,6%, Vibo Valentia con il 74,8%, Catanzaro con il 66,8% e Cosenza con il 63,1%. Nel Catanzarese, su 36 laboratori, 24 sono infatti imprese artigiane.

Fragomeni: il gelato artigianale simbolo della qualità calabrese

“I numeri dell’Osservatorio – dichiara il presidente di Confartigianato Imprese Reggio Calabria, Fragomeni – confermano quanto il gelato artigianale rappresenti una componente importante dell’economia provinciale e un simbolo della qualità delle nostre produzioni. Dietro ogni cono o coppetta ci sono imprese che investono quotidianamente in professionalità, materie prime, innovazione e tradizione, contribuendo a rendere attrattiva la Calabria anche sotto il profilo enogastronomico”.

Fragomeni evidenzia inoltre come il comparto artigiano rappresenti «un valore economico e identitario che merita di essere sostenuto. Le nostre gelaterie non sono soltanto attività commerciali, ma autentici presìdi di qualità e socialità, capaci di creare occupazione e valorizzare e vivacizzare il territorio. Sostenere le micro e piccole imprese significa rafforzare un modello produttivo che coniuga eccellenza, radicamento locale e sviluppo sostenibile».

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Reggio Calabria punto di eccellenza della gelateria

Reggio Calabria si conferma un punto di eccellenza della gelateria in Calabria e nel paese. Bisogna evidenziare che in provincia esistono 87 laboratori che producono esclusivamente gelato, a questi devono essere aggiunti decine e decine di bar e pasticcerie che hanno una produzione mista e cioè dolci e gelati.

Un comparto dolce-gelato che rappresenta un grosso pezzo di economia reggina vivace, creativa e in crescita costante, capace di abbinare in maniera sapiente il rapporto qualità prezzo.