’Ndrangheta, audizione in Commissione speciale: ascoltata l’imprenditrice Patrizia Rodi Morabito

La vicenda dell’imprenditrice Patrizia Rodi Morabito, vittima di incendi, furti e danneggiamenti, al centro della Commissione anti-’ndrangheta. Polimeni: "Saremo vigili e solerti di fronte a ogni episodio di sopraffazione"

Si è svolta oggi, sotto la presidenza di Marco Polimeni, l’audizione della Commissione speciale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa del Consiglio regionale della Calabria, che ha ascoltato Patrizia Rodi Morabito, imprenditrice agricola della Piana di Gioia Tauro, dirigente di Coldiretti e componente della Giunta della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

La testimonianza di Patrizia Rodi Morabito

Rodi Morabito è da anni impegnata nel settore agricolo e nella valorizzazione del territorio, ma la sua attività è stata oggetto di una lunga serie di gravi atti intimidatori. Negli ultimi anni sono stati registrati incendi dolosi che hanno interessato coltivazioni di kiwi e ulivi, l’abbattimento di numerose piante, furti di ingenti quantitativi di agrumi destinati alla commercializzazione e danneggiamenti agli impianti e alle infrastrutture aziendali, provocando ingenti danni economici e produttivi.

Il sostegno dei consiglieri regionali

Ai lavori hanno preso parte i consiglieri regionali Antonio De Caprio, Daniela Iiriti, Giuseppe Falcomatà, Enzo Bruno e Giacomo Pietro Crinò, che hanno espresso apprezzamento per la testimonianza dell’imprenditrice e per il coraggio dimostrato nel continuare a lavorare e investire nella piena legalità nonostante le ripetute aggressioni subite.

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“Abbiamo voluto ascoltare una testimonianza che richiama tutti alle proprie responsabilità. Il coraggio della signora Rodi Morabito rappresenta un esempio importante per l’intera Calabria. Purtroppo sono ancora tante le imprese e gli imprenditori che subiscono intimidazioni, pressioni e tentativi di condizionamento da parte della criminalità organizzata, ma non tutti trovano la forza di denunciare, spesso per paura, isolamento o sfiducia. Per questo è fondamentale che chi sceglie la strada della legalità senta la vicinanza concreta dello Stato e delle istituzioni, affinché nessuno venga lasciato solo e si possa rafforzare la fiducia di chi ogni giorno lavora onestamente sul nostro territorio”.

Nel corso dell’audizione è stato inoltre evidenziato che la vicenda è già all’attenzione della Prefettura di Reggio Calabria, che la sta seguendo con la dovuta attenzione. La Commissione ha ribadito che situazioni come questa meritano il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni competenti, affinché siano garantite sicurezza, tutela e sostegno agli imprenditori che scelgono di operare nel rispetto della legge.

Marco Polimeni: “Saremo vigili e solerti di fronte a ogni episodio di sopraffazione”

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