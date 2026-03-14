Calcio a 5: la Cadi Futura vince il derby e conquista il terzo posto

Pronostici rispettati. Gara divertente e godibile ma sempre in mano ai giallo-blu.

Pioggia di gol come da pronostico contro un Soverato in difficoltà che ha comunque lottato. Il derby è giallo-blu per una squadra che sogna il Playoff.

I quintetti:

Ronaldo, Pestich, Gustavinho e Creaco i giocatori di movimento per Soverato con Lombardo in porta.

Honorio, Scopelliti, Minnella, Cividini con Paolo Parisi in porta per la Futura.

Si inizia con la traversa clamorosa di Paolo Parisi alla prima azione. La sblocca Simone Minnella dopo due minuti su assist di Cividini. Ronaldo è pericoloso con un filtrante da una diagonale.

Pericolosissimo anche Gustavinho, anche Mendes dall’altra parte fa lo stesso prima, Cambareri con un tiro fortissimo che si ferma sul palo esterno. Bella, la girata di Ronaldo Cabarcas.

Contropiede fulmineo poco dopo a campo aperto, finalizza Kadu. Parisi è bravo sia su Ronaldo che su Pestich. Soverato tenta il powerplay con Gustavinho aggiunto.

Honorio rischia il terzo gol: palo esterno. Il gol è nell’aria:Jean Cividini,il capitano la insacca dalla tre quarti. Kadu rischia il quarto gol su assist di Minnella.

Dirompente Kadu che serve Honorio, praticamente in porta per il quarto gol. Ronaldo mette in estrema difficoltà il sempre preparato Parisi. Kadu ed Honorio rischiano il quinto gol. Gustavinho cerca una risposta. Vitinho si divora un gol davanti alla porta. Bello il gol di Ronaldo, su assist di Gustavinho per l’uno a quattro. La prima azione del secondo tempo è il gol di Scopelliti.

Tante azioni per la Futura:Alessandro Squillaci sfiora il sesto gol per due volte.

Ci prova anche Vitinho anche lui per due volte. Occasione per i locali sempre con Ronaldo.

Palla inattiva interessante, Cambareri serve Honorio con astuzia ed Honorio segna ancora.

Spaziale, il secondo gol del Soverato con Ronaldo. Bellissimo il gol di Andrea Cambareri a giro su assist di Kadu. Vitinho, si riscatta con una bella realizzazione personale.

C’è ancora tempo per un palo di Squillaci.Termina 2 a 8.

Il 20 marzo, venerdì prossimo, i ragazzi di Mister Martino attendono il Melilli al Palattinà.