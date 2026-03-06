Calcio a 5: la Cadi Futura Under 17 vince ancora. Oggi tocca alla prima squadra
Pioggia di gol contro i pari età del Bocale Pellaro Admo
06 Marzo 2026 - 11:39 | Comunicato
Pioggia di gol per la Cadi Antincendi Futura Under 17. Continua la marcia della capolista. Vittoria esterna per i ragazzi di Peppe Scopelliti
2-7 nel primo tempo. Tantissimi gol nel secondo
Prova in crescita e tanti segnali per un team che non ha mai perso in campionato e vuole continuare su questa strada. Bene tutto il gruppo giallo-blu.
Il tabellino
Bocale Pellaro Admo-Cadi Antincendi Futura 2-15
(Turiano, Aiello, Turiano, Pavone, Crea, Aiello, Aiello, Actid, Crea, Aiello, Pavone, Pavone, Scopelliti, Scopelliti, Crea).
Vi aspettiamo alle ore 19.30 al Palattinà per la sfida di A2 Elite contro Cus Molise.