Calcio a 5: la Cadi Futura Under 17 vince ancora. Oggi tocca alla prima squadra

Pioggia di gol per la Cadi Antincendi Futura Under 17. Continua la marcia della capolista. Vittoria esterna per i ragazzi di Peppe Scopelliti

2-7 nel primo tempo. Tantissimi gol nel secondo

Prova in crescita e tanti segnali per un team che non ha mai perso in campionato e vuole continuare su questa strada. Bene tutto il gruppo giallo-blu.

Il tabellino

Bocale Pellaro Admo-Cadi Antincendi Futura 2-15

(Turiano, Aiello, Turiano, Pavone, Crea, Aiello, Aiello, Actid, Crea, Aiello, Pavone, Pavone, Scopelliti, Scopelliti, Crea).

Vi aspettiamo alle ore 19.30 al Palattinà per la sfida di A2 Elite contro Cus Molise.