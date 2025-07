Calcio a 5 Futura: due rientri importantissimi per la compagine reggina

La Futura si prepara alla nuova stagione con due conferme d’eccellenza, due ritorni sul rettangolo di gioco del Palattinà significativi: Simone Minnella e Jean Carlos Cividini, due pilastri del progetto giallo-blu, pronti a lasciare il segno dopo una stagione segnata dagli infortuni.

Entrambi hanno dimostrato una grande forza di volontà nella riabilitazione e ora sono carichi più che mai, determinati a regalare al club quell’esperienza e qualità necessarie per un deciso salto di livello.

Simone Minnella, classe 1999, è un laterale moderno, veloce, tecnico e spettacolare, capace di giocare con disinvoltura sia in fase offensiva che difensiva. La sua capacità di inserirsi negli spazi e di collaborare con i compagni lo rende un elemento prezioso per l’equilibrio della squadra. Vanta un titolo di Campione d’Italia con la rappresentativa regionale Juniores e ha maturato esperienza in Serie A2 con Real Rogit e Mantova e non solo.Insomma, il talento di Gioiosa Marina è pronto alla sfida.

Per Jean Carlos Cividini, ormai cittadino acquisito della popolazione a marchio Futura, questa stagione rappresenta tanto. Il capitano, soprannominato “Il Mago” per il suo sinistro devastante e le giocate incredibili, è un leader dentro e fuori dal campo.

Dopo un brutto infortunio, che comunque ne ha palesato la grande voglia di esserci sempre e perchè no, realizzare gol decisivi, ha una voglia incredibile di dare un contributo massiccio.

Dopo aver vestito le maglie di Petrarca Padova, Reggiana, Pescara, Loreto Aprutino e Real Rogit, Cividini ha trovato nella Futura la sua casa. La sua determinazione a realizzare gol su gol e la sua esperienza saranno fondamentali per guidare i più giovani e regalare emozioni ai tifosi.Sesto anno per lui in giallo-blu con una maglia tatuata addosso.

La voglia di rivalsa, unita alla qualità tecnica, potrebbero essere le chiavi per raggiungere obiettivi importanti.