Calcio a 5: soddisfazione in casa Futura. Due giocatori convocati in azzurro
Una gioia che rappresenta il miglior carburante per continuare a crescere, sognare e costruire
25 Novembre 2025 - 08:55 | Comunicato Stampa
Un’altra grande soddisfazione, questa volta doppia, per la Cadi Antincendi Futura, che vede due suoi giovani talenti varcare i confini regionali per indossare la maglia azzurra.
Domenico Turiano e Giuseppe De Lorenzo, promesse del futsal calabrese, sono stati convocati nel progetto federale “Futsal+” Under 16 per prendere parte allo stage al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, da lunedì 9 a giovedì 12 dicembre 2025.
La notizia arriva in un momento d’oro senior e giovanile per il club gialloblù e rappresenta un riconoscimento importantissimo per il percorso di crescita dei due atleti.
Questo traguardo per il giovane pivot Turiano ed il portiere De Lorenzo giunge a poche settimane di distanza da un’altra chiamata in azzurro per un giocatore della Cadi, Lorenzo Honorio, confermando la bontà del lavoro del vivaio societario e le grandi ambizioni del gruppo Under 17 che, da quest’anno è allenato da un pilastro della prima squadra come Peppe Scopelliti.
Turiano,inoltre, è già andato in panchina con la prima squadra di A2 Elite allenata dai mister Honorio e Martino, nonostante la giovanissima età.
Il raduno, oltre all’aspetto tecnico-tattico, punta a formare gli atleti anche sul piano umano ed educativo.
La tradizione si rinnova e dopo i vari Squillaci, Ramondino, Melito, il già citato Honorio e non solo, la massima espressione del Futsal nell’Area Metropolitana si mette in assoluta evidenza a livello nazionale.
Ancora una volta, il cammino gialloblù si tinge d’azzurro: una gioia che rappresenta il miglior carburante per continuare a crescere, sognare e costruire il futuro del futsal calabrese.