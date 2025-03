Calcio a 5 Futura, Pizetta: ‘Stagione aperta, lotteremo fino alla fine’

Intervista al calcettista della Futura, Eriel Pizetta In vista del prossimo impegno contro la sua ex squadra, il Melilli. Si giocherà con orario inedito, sabato 29 marzo 2025 alle ore 19.30 al Palattinà. Abbiamo fatto il punto con uno dei calcettisti più impattanti di tutta la A2 Elite. Nuovo turno di sosta, dovuto alle finali di Coppa.

Sono salutari per la Futura queste pause a tuo avviso?

“Questa settimana di sosta è stata utile per recuperare alcuni acciacchi accumulati nelle ultime settimane. Abbiamo avuto più tempo per preparare al meglio la prossima partita e abbiamo approfittato per studiare gli avversari. Questo dimostra ancora una volta quanto sia competitivo il nostro girone, con squadre come il Capurso, Melilli e il Pescara ai primi posti. Saremo pronti per la sfida“.

Un giudizio complessivo alla stagione della squadra?

”La stagione è ancora tutta da giocare. La classifica è corta e mancano poche giornate, quindi ogni punto sarà decisivo. Lotteremo finché la matematica ce lo permetterà. Se guardiamo il percorso, nonostante le difficoltà, possiamo considerare positiva la nostra stagione. Sì, qualcuno potrebbe dire che la Futura è scesa in classifica, ma dobbiamo considerare che è stato un campionato lungo e complicato, con tantissimi infortuni e la perdita di giocatori importanti fin dall’inizio. Nonostante tutto, la squadra ha sempre dato il massimo ed i mister Tonino Martino ed Humberto Honorio ci hanno guidato alla perfezione. Nelle ultime giornate faremo di tutto per chiudere nel migliore dei modi“.

Sabato arriva Melilli,gara che per te vuol dire tanto. 7 punti di vantaggio rispetto ai tuoi. Che gara ti aspetti?

”Sabato ci aspetta una partita durissima contro una squadra in grandissima forma. Hanno completamente cambiato il loro corso stagionale dopo l’arrivo di Dovara: dal nono posto del girone d’andata ora lottano per le prime posizioni. Noi giocheremo davanti al nostro pubblico, con i punti che ci servono per i playoff. Sarà uno scontro tosto, ma anche affascinante, con giocatori di livello da entrambe le parti e una posta in palio enorme. Cercheremo di seguire la nostra strategia e mantenere viva la corsa ai playoff”.