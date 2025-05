Calcio a 5: Futura, impresa compiuta. Sarà play off per la serie A

Il giusto coronamento ad un’annata stellare, vissuta con pathos,impegno e passione passo dopo pas

La Futura del Presidente Nino Mallamaci, migliora il massimo traguardo della propria storia e conquista la qualificazione per il PlayOff per la serie A.

I giallo-blu, allenati dai Mister Tonino Martino ed Humberto Honorio, già da sabato 17 maggio, giocheranno, ancora una volta tra le mura amiche, contro il Pescara.

Vittoria con dedica per il Capitano Jean Cividini, il giovane Gabriele Squillaci e Simone Minnella, calcettisti sfortunati ma pilastri giallo-blu.

Monologo e solo belle giocate nell’ultima di stagione regolare contro una Ternana, bisognosa di punti salvezza.

Dominio per i calabresi e 8 a 1 finale, sopperendo all’assenza di una pedina chiave come Giò Pedotti.

La Futura vola alla post-season usufruendo della vittoria della capolista Capurso sull’Itria e fa festa.

La cronaca

Il primo gol arriva a 16 e 26 dal termine del primo tempo: realizza Eriel Pizetta.

Una magia di tacco sotto porta del giovane Alessandro Squillaci vale il secondo gol.

Saranno tantissimi i tentativi per arrivare al terzo: segna ancora Pizetta, al tredicesimo.

Ottimo il lavoro in mezzo al campo di Pasquale Torino e del giovane brasiliano Vitinho(senza dimenticare uno dei totem stagionali come Peppe Scopelliti).

A due minuti dalla fine, la Ternana cerca il power play: gli umbri verranno subito puniti dal gol, da campo a campo, come accadde anche sette giorni prima a Fasano di Francesco Labate.

Lo stesso calcettista, realizzerà il 5 a zero poco dopo.

Belle, le incursioni di Andrea Falcone e Luigi Musumeci

La Ternana sfiora il gol della bandiera con De Michelis che colpirà il palo.

Nel secondo tempo, con la prima azione offensiva positiva, realizza Antonio Pannuti, simbolo della crescita della Futura, sin dai primi passi:il suo gol è da cineteca.

In un ottimo “da e vai” con Labate, Vitinho realizzerà il settimo gol nel tripudio del Palattinà.

Pannuti in gol 6 0

In porta in luigi di Paolo Parisi entrerà in campo anche il giovane Daniele Dato.

Ci sarà tempo anche per l’ottavo gol, tanto rocambolesco quanto efficace di Francesco Labate.

A cinquantaquattro secondi dalla fine arriva l’8-1 a firma Balducci per gli ospiti.

Il resto, è trepidante attesa in campo per il gruppo di Tonino Martino ed Humberto Honorio aspettando il fischio finale della gara in Puglia e poter festeggiare con la Curva giallo-blu.

Le imprese esistono: la Futura, dopo averne firmate tantissime durante l’anno, accede con merito alla post-season.

Il tabellino

Futura-Ternana 8-1

Marcatori Futura : 3 Labate 2 Pizetta 1 Squillaci Vitinho Pannuti