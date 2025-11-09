Calcio a 5: nel ricordo di Enzo non basta il cuore. Cadi Futura sconfitta

Non era facile per la Cadi Antincendi Futura ma, questa prova, volitiva ugualmente va dedicata ad Enzo Iaria, dirigente giallo-blu che ci ha lasciati troppo presto.

I Quintetti

Fiochetti in porta con Sirio Paolini,il Capitano Lupi,Pilloni, Diego Dominguez, partono clamorosamente Nardachione e Caique dalla panchina.

Honorio, Pizetta, Pedro Mendez ed Andrea Falcone i giocatori di movimento con Parisi in porta.

Il primo brivido è un tiro di Honorio. Idem Eriel Pizetta qualche minuto dopo.

La Lazio, dopo aver mescolato le carte, la sblocca con il solito Nardacchione, decimo gol per lui ed angolo pazzesco trovato in diagonale. E’ 1-0.

I bianco celesti di carica all’inverosimile::doppia traversa per Dal Lago, anche lui entrato dalla panchina. Sul secondo intervento miracolosa, la deviazione di Parisi.

La traversa di Dal Lago, nell’arco di due minuti, divietano tre.

Pazzesco l’approccio della Lazio:ancora Nsrdacchione mette in seria difficoltà la Cadi Antincendi Futura.

Il secondo gol è nell’aria: Dominguez in mischia realizza il 2-0.

Dopo il Time-Out, Falcone ruba da campione, serve Honorio che gliela ripassa ma la Lazio risponde presente.

Honorio prova a reagire, ma il tiro è di poco alto.

Nel frattempo Tiziano Pizzi sfiora il terzo gol dopo una ripartenza su Assist di Dominguez.

Grande la risposta di Parisi su Caique Da Silva..

La Cadi Antincendi Futura reagisce e risorge: a 7,29, Vitinho è perentorio, palo pieno, assist di Honorio e gol di Pizetta per il 2-1. Kadu si fa sentire con un forte sinistro.

Il primo tempo è una sequenza di emozioni e palle gol.

La ripresa parte con la Futura vogliosa di pareggiare l’incontro e riesce nell’intento con uno splendido tiro di Honorio che chiude un gran destro a incrociare, 2-2.

La Cadi non riesce ad usufruire dell’esplusione di un calcettista dei locali per passare in vantaggio.

Da qui però si accende la partita. Gran parata di Parisi su Caique.

Un braccio troppo largo su Falcone costa il cartellino rosso al biancoceleste Ferraro. La Futura però non riesce ad andare avanti nel punteggio, due ottimi interventi difensivi negano il gol a Pizetta prima e a Honorio dopo.

Tornata la parità numerica in campo, a 6’ 41’’ dalla fine dell’incontro torna avanti la Lazio con Lupi che mette dentro un gran gol, nulla può Parisi, 3-2.

Manca sempre meno alla fine del match, la Futura deve sbilanciarsi per provare a recuperare. Il power play però costa caro, un passaggio sbagliato permette a Dallago di segnare a porta sguarnita, 4-2 a 4’ 36’’. Dal timeout però non arriva la scossa sperata dal mister calabrese, Lupi pressa forte Falcone, gli ruba il pallone e mette dentro la rete del 5-2 finale.

Non è ancora finita:Pizetta realizza il 5 a 3.(doppietta per lui).

La chiude la Lazio al termine della gara con il gol del Capitano Lupi.

Onore comunque ai ragazzi della Futura che le hanno provate veramente tutte, sono stati tante volte vicini ad andare avanti nel punteggio.