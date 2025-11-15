Calcio a 5: Cadi Futura, che partita! Battuta la capolista

La Cadi Antincendi Futura firma un capolavoro tecnico e tattico e si prende la copertina dell’intera A2 Elite. Fermata la corsa della capolista del girone, la Benevento 5, che subisce la prima sconfitta in campionato dopo ben sette vittorie consecutive.

Partita perfetta per i giallo-blu del Presidente Nino Mallamaci che hanno annientato le strategie sannite, giocando una gara tutta cervello, corsa, consapevolezza ed ottimo futsal con Honorio direttore d’orchestra in campo, Tonino Martino stratega dalla panchina con un gruppo che ha brillato interamente.

Si parte con qualche timido tentativo reciproco: Scopelliti da un lato, Caruso dall’altro ed ancora Kadu da un lato e Renoldi dall’altro.

La Cadi sfiora il gol nella stessa azione per ben quattro volte con Honorio,Falcone,Pizetta e Scopelliti e sarà miracoloso Montefalcone..

A 8,45 dalla fine del primo tempo, nel momento di “hype” dei locali, Rafinha non perdona in percussione.

Tutto finito? Tutt’altro. Pronostici saltati. Pizetta realizza un gol maestoso alla tre quarti.

Lucas è espulso ed il dominio Cadi è ancora più impattante.

L’angolo di Honorio per Kadu è da manuale, la stoccata del giovane brasiliano idem, è già 1-2.

L’entusiasmo è enorme per i locali. Honorio inventa un assist di testa per la sforbiciata di Falcone che vale il terzo gol. Annullato un gol per out del pallone sull’assist Futura, con Kadu, scatenato che aveva realizzato ancora.

Nel secondo tempo, la squadra di casa continua a spingere ma, dopo 4 minuti, subisce il gol della speranza, ancora una volta di Rafinha.

A quel punto, poco dopo, il contrasto è efficace, l’assist di Honorio è da sogno, il tocco con pallonetto di Kadu è pregevole, è 4-2.

Importante Parisi tra i pali, Benevento controllata molto bene grazie alla voglia di vincere giallo-blu.

Pizetta sfiorerà un gol da campo a campo ma non c’è più tempo.

Impresa è fatta, alla prima al Palattinà senza il Dirigente Enzo Iaria, acclamato al termine della gara da tutta la squadra e dal pubblico, dalla curva e dai ragazzi della Scuola Calcio, abbracciando la famiglia, presente al match. La serata perfetta, la serata che palesa ancora una volta la bontà del progetto tecnico e le scelte azzeccate in estate. Insomma, Avanti, sempre di più, cadi Antincendi Futura!