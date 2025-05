Calcio a 5: due reggini convocati per i raduni delle Macroaree

Ci si prepara in vista del Torneo Kinto Futsal Future Cup 2025

Raduni settimanali per la Future Cup

A partire dalla prossima settimana, ogni MacroArea vedrà riunirsi 20 ragazzi selezionati dagli staff tecnici per svolgere due sedute di allenamento aggiuntive. L’obiettivo è duplice: conoscersi meglio e prepararsi in vista del Torneo Kinto Futsal Future Cup 2025, in programma il 10 e 11 giugno al Carlsport di Cesena.

Anche due reggini tra i convocati

L’iniziativa rientra nel progetto Nazionale U19 Sperimentale Futsal, che punta a valorizzare giovani talenti su scala nazionale. Tra i convocati spiccano anche due portieri reggini: Antonino Piraino e Giuseppe Festa, entrambi cresciuti nel settore giovanile dell’Asd Valanidi, una delle realtà giovanili più attive del territorio.