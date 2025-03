Calcio a 5, Martino: ‘La mia Futura sa combattere, siamo pronti’

Un’annata all’altezza delle aspettative. Mentalmente eccellente. Oggi si lavora sodo.

Superando gli ostacoli, come sempre. Senza pensare agli infortuni.

Senza pensare ai punti che mancano per la qualificazione ai PlayOff. L’obiettivo primario, la salvezza, è stato raggiunto con ben 7 giornate di anticipo, adesso si punta a stupire. L’appuntamento è al Palattinà sabato alle 1930.

Abbiamo fatto il punto con il mister Tonino Martino. Un’annata determinata, vissuta con passione e impegno insieme a Humberto Honorio.

Ecco le sue impressioni in vista della cruciale sfida contro il Città di Melilli.

Nuovo turno di sosta, dovuto alle finali di Coppa. Queste pause fanno bene alla Futura?

“Veniamo, purtroppo, da due sconfitte consecutive e da tanti acciacchi. Abbiamo stretto i denti fino ad ora, ma iniziamo a pagare le conseguenze. Questa pausa ci fa bene perché ci permette di recuperare energie per il rush finale. D’altra parte, non vediamo l’ora di tornare in campo per competere e, magari, riscattare le ultime partite“.

Un giudizio complessivo sulla stagione della squadra?

“Nonostante le ultime due partite, credo che il nostro cammino fino a qui sia da considerarsi positivo. Per i risultati, per il gioco espresso, ma soprattutto per essere riusciti a creare un gruppo forte, sempre pronto a tirare fuori il meglio di sé, anche nelle difficoltà. Siamo una squadra con un’identità chiara, e questo è un grande risultato per me, che al mio primo anno da allenatore avevo – e ho tuttora – tante insicurezze. Tutti hanno avuto il loro spazio e tutti hanno dimostrato di poter dare tanto a questa società e di ambire a grandi palcoscenici“.

Corsa ai PlayOff: che ne pensi?

“Inutile negare che per noi la corsa ai PlayOff si è complicata, soprattutto per merito delle squadre davanti a noi, che non perdono punti e continuano a vincere. Tuttavia, finché la matematica non ci condannerà, proveremo a raggiungerli. Siamo sempre stati combattivi e lo saremo fino alla fine. I ragazzi, per primi, meritano questo traguardo“.

Sabato arriva il Melilli, con 7 punti di vantaggio su di voi. Che partita ti aspetti?

“Melilli arriva sabato forte di 7 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 8 partite. Quindi sappiamo di dover affrontare la migliore squadra e la più in salute in questo momento. Sono un roster amalgamato da 3/4 anni ormai e si conoscono a memoria. Iqúe è senza dubbio un giocatore di livello assoluto e il gruppo “italiani” ha già disputato la serie A per molti anni. Verranno qui per continuare la loro striscia positiva e magari chiudere già il discorso Playoff. Noi come sempre batteremo e daremo tutto ciò che possiamo per regalare un’altra gioia al meraviglioso pubblico del Palattinà“.