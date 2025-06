Calcio a 5: doppia e importante convocazione azzurra per la Futura

Dopo la soddisfazione per Lorenzo Honorio, pronto per scendere in campo sul rettangolo di Roma con l’Under 15, è arrivata la chiamata per due bravi calcettisti dell’Under 19 di Mister De Stefano.

Il percorso, negli anni, ha incluso svariati talenti partiti dal Palattinà, come ad esempio Gabriele ed Alessandro Squillaci, Francesco Labate e non solo.

Oggi, invece, tocca a due pilastri dell’Under 19 campioni di Calabria.

Christian Melito ed Andrea Ramondino volano in azzurro e parteciperanno al raduno nazionale della Future Cup in programma a Cervia il 9 giugno 2025.

La Divisione Calcio a Cinque, dunque ha incluso nel progetto 2.0 della Futsal Future Cup 2024/2025 per Rappresentative Maschili di Calcio a 5 i due talenti: Christian Melito è un giocatore duttile, rientrato in Calabria con la formula del prestito dalla Roma 1927, per Ramondino, invece, portiere nativo di Bagnara Calabria, si è trattato della prima esperienza alla Futura, entrambi hanno brillato nel proprio campionato di riferimento mettendosi ampiamente in luce ed allenandosi con costanza anche con la prima squadra militante in A2 Elite.