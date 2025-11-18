Calcio a 5 Under 17: la Cadi Antincendi Futura è subito splendida

Esordio vincente per l’Under 17 della Cadi Antincendi Futura del nuovo corso a marchio mister Peppe Scopelliti.

Assedio iniziale e tantissime risposte del portiere della Xenium, spettacolare e pungente.

Lorenzo Honorio importante in direzione d’orchestra.

La sblocca Turiano. Il primo tempo termina 4-0.

De Lorenzo è una sicurezza tra i pali.

Quattro saranno anche i gol nella seconda frazione per un dominio splendido sui due lati del campo, ordine e disciplina in difesa, ripartenze ed azioni gol in avanti.

In gol, Callea, Crea su rigore, Pavone,Minasi e la tripletta di uno scatenato Turiano.

Il successo si va a sommare alle grandi soddisfazioni della A2 Elite dei Mister Martino ed Honorio, dove Peppe Scopelliti gioca con profitto ed alla leadership dell’Under 19 regionale sempre più protagonista, imbattuta sulla vetta con successi dilaganti e determinati.

Una squadra ben organizzata grazie al lavoro del Dirigente Carmelo Maggio Battaglia, del veterano Tripodi e di una figura chiave, pronta a lavorare al fianco di Mister Scopelliti, un membro della prima squadra, il preparatore dei portieri Alessandro D’Agostino.

Un primo passo per una selezione, questa Under 17, che, vedendola in campo sembra una squadra davvero ben costruita con obiettivi importanti come il miglioramento individuale e collettivo di tutta la Rosa, ampia e con voglia di vincere.

Il tabellino

CADI ANTINCENDI FUTURA-XENIUM 8-0

(Callea,Turiano(3),Crea,Pavone,Minasi)