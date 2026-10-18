Calcio a 5: l’Under 19 vince sul campo del Soverato. Protagonista Lorenzo Honorio

In attesa del ritorno in campo della prima squadra, in A2 Élite, venerdì alle ore 19.30 al Palattinà in casa contro Academy Pescara, dopo aver archiviato il passaggio del turno in Coppa della Divisione, vincendo proprio alla Perla di Soverato sempre contro la Blinkgink, i giovani di mister Peppe Alfarano vincono in esterna.

Tutt’altro che una gara in discesa. Gara in equilibrio, 3-3 a fine primo tempo. Il 4-3 ospite fa salire in cattedra il giovanissimo Lorenzo Honorio che in un minuto e mezzo realizza due gol, sale in cattedra e fa vedere lampi pazzeschi che fanno ben sperare per il suo futuro. Chiude in due la disputa che terminerà 4-8. In gol, poker per il pivot Domenico Turiano,classe 2010, Cambareri e Pedro Mendes così come era avvenuto in Coppa. Honorio ne insacca due.

Il 25 ottobre, ritorno in casa alle ore 16, tra le mura amiche contro Duelle Futsal Cetraro.

Il tabellino

Blinkgink Soverato-Cadi Antincendi Futura 4-8

Mendes (1), Turiano (4) Honorio (2), Cambareri (1)