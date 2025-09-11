Calcio a 5: adesso è ufficiale. Torna la Cadi Antincendi, sponsor della Futura

La squadra si chiamerà Cadi Antincendi Futura, è questo l’annuncio esclamato a gran voce e con orgoglio ad inizio conferenza stampa dal Presidente Nino Mallamaci. Sulla maglia anche il logo di “Libera” e il messaggio “La Libertà non ha pizzo“.

Un giorno storico per i colori della Futura. La società comunica ufficialmente che Cadi Antincendi sarà il nuovo Title Sponsor per l’intera stagione sportiva 2025-2026. Un nome che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio a 5 italiano e reggino e che da oggi tornerà a brillare, legandosi a una delle realtà più solide e passionali del panorama nazionale del Futsal.

Il nuovo brand è stato svelato nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede di Cadi Antincendi, presso la Sala Meeting l’Acquario, alla presenza delle Istituzioni, dei rappresentanti dell’associazione Libera, della squadra al completo e di una platea gremita di sostenitori e giornalisti.

All’evento hanno partecipato il Sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, il Consigliere Metropolitano con delega allo Sport Giovanni Latella e l’Assessore Comunale Carmelo Romeo, a testimonianza del forte legame tra il club e il territorio.

Presente anche una rappresentanza di Libera, l’associazione contro le mafie, nella persona della signora Carmela Ferro.

Ad illustrare le sensazioni della prima parte di precampionato, seduti al tavolo dei relatori, il portiere Paolo Parisi e il calcettista Giuseppe Scopelliti, sotto lo sguardo attento del Direttore Tecnico Saccà e degli allenatori Honorio e Martino, nonché di tutta la squadra capitanata da Jean Carlos Cividini.

Le parole dell’Amministratore della Cadi Antincendi, Piero Milasi hanno sottolineato l’importanza di questo sodalizio: “Avevamo intrapreso questo cammino insieme nel PlayOff per la Serie A nella passata stagione e non potevamo non continuare a cavalcare questo sogno, sempre insieme.

Siamo onorati che Cadi Antincendi, nome ancora oggi più che riconosciuto per l’impegno nel mondo dello sport e del Futsal in particolare, si possa legare “a fuoco” a quello della Futura, nobile realtà che rappresenta il top della disciplina all’interno della città metropolitana di Reggio Calabria”.

Milasi ha poi annunciato una scelta carica di valore sociale: “Sulla maglia, inoltre, verrà impresso un logo ancora più importante, quello di ‘Libera’ e lo slogan ‘La Libertà non ha pizzo’. Chiedo espressamente e pubblicamente ai nostri atleti di divulgare questo messaggio, basilare per tutti noi, in giro per l’Italia”.

A chiudere gli interventi istituzionali, il Presidente Nino Mallamaci ha espresso tutta la sua soddisfazione: “È un accordo romantico ed importante che ci riempie di gioia, ci appaga per il lavoro svolto in questi anni e ci propone, ulteriormente, come realtà sana, passionale e vincente del nostro territorio. Affronteremo nuovamente un viaggio incredibile in un difficile campionato nazionale, quello di A2 Elite. Invito i nostri sostenitori a seguirci ed a prenotare il loro posto al Palattinà per tempo, anche perché, ormai da anni, il nostro consueto ‘Sold-Out’ è una piacevole costante. Ringrazio la famiglia Milasi per averci ascoltato e per aver, insieme, accolto di buon grado di cavalcare un sogno bellissimo”.

La stagione 2025-2026 della Cadi Antincendi Futura è quindi già partita con un segnale forte: di ambizione sportiva, di legame con il territorio e di impegno civile.