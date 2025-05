Calcio: addio a Enzo Ferrari. Allenò Zico, ma anche la Reggina

E’ morto Enzo Ferrari. Ex calciatore di squadre come Palermo, Genoa e Udinese, rimane nella storia la sua realizzazione da circa 80 metri contro la Roma nel 1969. Una volta appese le scarpe al chiodo, si afferma come allenatore risultando il primo italiano ad allenare all’estero nella Liga spagnola, il Real Saragoza.

Tantissime le squadre di club che ha guidato, avendo avuto la fortuna di dirigere quella grande Udinese che in organico aveva calciatori come Zico, Causio, Edinho. Nella stagione 1991-92 subentrò a mister Geretto sulla panchina della Reggina portandola alla salvezza, per poi proseguire la sua esperienza in amaranto il campionato successivo arrivando a quel play off valido per la promozione in serie B perso con la Juve Stabia nella doppia sfida.

Avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 21 ottobre. Le condoglianze da parte della redazione sportiva di CityNow.