Novità in casa Akragas, parla l’avvocato Giuseppe Arnone: ‘Società senza il becco di un quattrino…’

Ma ci sono segnali di ottimismo e fiducia da parte del "traghettatore" che si è impegnato in prima persona

“La Società dell’Akragas comunica che l’avvocato Giuseppe Arnone è stato nominato nuovo Presidente di Lega del club biancoazzurro. In questo ruolo, rappresenterà ufficialmente l’Akragas presso la Lega Nazionale Dilettanti, garantendo il massimo impegno nella tutela degli interessi della società.

La dirigenza augura al nuovo Presidente di Lega buon lavoro, con l’auspicio che il suo contributo possa essere determinante per il percorso sportivo e organizzativo della squadra“.

L’avvocato Arnone ha rilasciato alla pagina social ufficiale del club queste dichiarazioni:

“Sto facendo un qualcosa nell’interesse esclusivo della città. In questo momento ho evitato situazioni di vergogna enormi, l’Akragas Calcio è priva del cosiddetto becco di un quattrino. Ieri sera i ragazzi hanno potuto cenare con una pizza offerta dal sottoscritto. L’Akrabello che ospita i calciatori più giovani, si è impegnato a non chiudere il rapporto con la società dopo aver preso un impegno con me.

Nutro ottimismo sulla mia capacità di portare a termine questo campionato. Questa mattina sono arrivati i primi soldi che alcuni imprenditori avevano promesso e iniziamo a respirare. Ho contattato la ditta che si occupa del manto erboso dello stadio per la risemina e quindi consentirci di proseguire il campionato. Senza una mia garanzia l’impresa non avrebbe mosso un dito.

Voglio tranquillizzare i tifosi che devono tenersi pronti al mio appello se sarà necessario a manifestare davanti alla sede del Comune di Agrigento. Ho detto al sindaco che la squadra di calcio ha un valore sociale e culturale superiore ai concerti che si organizzano in città. Per tutti, la salvezza dell’Akragas è un punto di onore essenziale, soprattutto nell’anno di Agrigento Capitale della Cultura, altrimenti ci ride dietro tutta l’Italia”.