Calcio – Akragas, arriva il traghettatore: ‘Guarderò le partite dalla curva con tamburo e tromba’

L’Akragas è salvo, almeno per il momento. Arriva il traghettatore così come lui stesso si è definito. Sarà l’avvocato Giuseppe Arnone a guidare la società fino alla fine del campionato. Di seguito una parte delle sue prime dichiarazioni: “Signori sportivi, signori politici, grandissimi amici miei agrigentini e ovviamente signore agrigentine, vi comunico di avere appena assunto un assai gravoso incarico per amore della nostra città. Non è un caso che ho la sciarpa dell’Akragas. Questo video dà un annuncio formale e ufficiale.

Sarò io, come si suol dire in questi casi, a traghettare la squadra dell’Akragas sino alla fine del campionato e questo dovrà avvenire in un contesto assolutamente diverso rispetto a quello che abbiamo avuto sinora. E io come principale punto di riferimento, come massimo comandante in questo momento dell’Akragas, adesso vi darò alcuni particolari, intendo modificare molte cose. Le partite io le andrò a vedere dalla curva, in mezzo ai tifosi più calorosi.

Anzi, fino ad ora le seguivo col fischietto. Adesso vedrò di avere uno strumento ancora più massiccio, un tamburo o una trompa per tifare, perché il tifo deve ritornare all’Esseneto più caloroso e bello. Non devono più esistere le scene che abbiamo visto all’ultima partita, quella malamente persa domenica passata.

Se andiamo a vedere le storie di ognuno di questi giocatori, sono storie eccellenti per la Serie D in cui giocano, però si è creato un contesto che la mia presenza deve servire a diradare, a far sparire. Peppe Arnone assume l’impegno di dare, come ha sempre fatto nella sua vita, tutto se stesso da oggi e sino a maggio, la fine del campionato, perché l’Akragas calcio sia presente.

Speriamo nella prossima Serie D e comunque, se andasse male, nel migliore dei modi, nel prossimo campionato di Eccellenza. Io sono uno che non perde tempo. Già ho esaminato con i miei consulenti il calendario che abbiamo noi e quello che hanno le altre squadre che potrebbero retrocedere e sostituirci agli ultimi posti.

Noi abbiamo un calendario più favorevole. Se non ci fossero state le espulsioni con giocatori importanti, che ci mancheranno per alcune giornate, certo saremmo ancora più ottimisti, ma ce la possiamo fare. Bisogna avere fiducia. Mi vedrete in Curva”.