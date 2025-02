Calcio, la società dell’Akragas: ‘Passo significativo per la squadra e per i suoi tifosi’

Dopo una lunga attesa, alla società agrigentina, che vive un momento di enorme difficoltà, arriva la notizia che si aspettava da tempo del finanziamento riguardo l’illuminazione dello Stadio Esseneto. Va ricordato che da qualche giorno si è totalmente defilato l’intero gruppo dirigenziale e dopo i primi tentennamenti sul possibile ritiro della squadra, la proprietà ha invitato tecnico e calciatori a riprendere gli allenamenti in vista della gara da giocarsi sul campo del Ragusa. Ma rimane una situazione da monitorare.

Il comunicato

“La società dell’Akragas esprime profonda gratitudine all’Onorevole Lillo Pisano, all’Assessore allo Sport del Comune di Agrigento Gerlando Piparo, all’assessore Regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò per l’impegno profuso nel reperire i fondi necessari per il finanziamento dell’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto.

Grazie alla loro determinazione e alla costante attenzione verso le esigenze dello sport locale, Agrigento potrà finalmente dotarsi di un’infrastruttura fondamentale per la crescita e lo sviluppo del calcio nella nostra città.

L’ammodernamento dell’impianto di illuminazione rappresenta un passo significativo per la squadra e per i suoi tifosi, consentendo di disputare gare serali e migliorando la fruibilità dell’Esseneto.

La società biancazzurra riconosce il valore di questo intervento non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come opportunità di valorizzazione dell’intero movimento calcistico agrigentino. Questo risultato è il frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni e realtà locali, che dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare benefici concreti alla comunità”.