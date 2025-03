Calcio: due clamorosi ritorni al Trapani. Il patron Antonini sfrutta la novità delle Noif

Oliver Kragl al Trapani. C’è il ritorno. Il centrocampista ieri ha risolto il contratto con la Fidelis Andria per accasarsi nuovamente in granata.

Per il tesseramento di Kragl il vulcanico presidente granata Valerio Antonini sfrutta la novità di quest’anno relativa all’articolo 117 bis delle NOIF. In base alla norma un calciatore tesserato per un club dilettante con contratto di lavoro sportivo, può risolvere il suo accordo e tesserarsi entro il 31 marzo per un club professionistico.

Una situazione che è destinata a creare un precedente che inevitabilmente crea un danno ai club dilettantistici poiché in un caso del genere non potrebbero sostituire il calciatore che ha fatto il salto di categoria.

Presumibilmente la stessa situazione di Kragl potrebbe riguardare Besmir Balla ( anche lui ha già vestito la maglia granata) che dal Sangiuliano City potrebbe fare ritorno a Trapani in queste ore sfruttando la norma federale. Kragl e Balla verso il ritorno a Trapani, Fidelis Andria e Sangiuliano senza i sostituti. Un precedente destinato a far discutere. E Antonini può sorridere per l’intuizione”.

fonte: TMW