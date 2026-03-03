Calcio: Antonini mette il Trapani in vendita: ‘Non si meritano più nulla’

Le difficoltà, la rottura con la piazza, la penalizzazione e una situazione di classifica precaria, hanno trasformato quella che fino a qualche anno fa sembrava una favola, in un percorso destinato a concludersi nel peggiore dei modi. Pochissime parole ma piene di significato quelle del patron Valerio Antonini che ha ufficialmente messo in vendita la società:

“Se a fine anno arriva l’offerta adeguata in base alla categoria ed a quanto si è speso, mi siederò ad ascoltare e valutare, ma solo perché non si meritano più nulla. Certamente non i miei soldi che continuo a buttare. Spero vi sia chiaro”.