Calcio: Baeza è un nuovo calciatore del Bocale Admo

Classe 2002, Baeza è un difensore centrale prestante e statuario, alto 189 centimetri e in grado di spadroneggiare nel gioco aereo, tanto in difesa, la sua zona di competenza, quanto in attacco, dove si propone con incisività in occasione dei calci piazzati proprio per sfruttare la sua elevazione. Possiede inoltre un ottimo piede destro in grado di calciare con estrema potenza e pericolosità dalla lunga distanza, in particolare con punizioni di lunga gittata. Nonostante la giovane età, vanta già una lunga militanza in Italia, nello specifico in Toscana: passato dai prestigiosi settori giovanili di Livorno e Pisa, è poi approdato al Cuoiopelli, formazione di Santa Croce sull’Arno, nella provincia pisana, suddividendosi tra campionato di Eccellenza e settore giovanile; in seguito ha cambiato club e provincia ma non categoria e regione, passando al San Marco Avenza, provincia di Massa e Carrara, dove ha disputato le ultime due annate.

A Stefano, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura di vivere un’indimenticabile prima avventura in terra calabrese!