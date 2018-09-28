Calcio – Berretti, ci sono i calendari, ma non si sa quando si inizia
Diramati i calendari del Campionato Nazionale Berretti: la Reggina è nel girone E ma l'inizio è rinviato a data da destinarsi
28 Settembre 2018 - 10:49 | di Michele Favano
La Lega Pro ha diramato il Campionato Nazionale “D. Berretti” (53^ edizione), per la stagione sportiva 2018/2019. La Reggina è stata inserita nel girone “E” e la prima giornata dovrebbe giocarla contro il Catania in casa secondo calendario.
Ma la squadra guidata in questa stagione da mister Carella, in virtù di tutto ciò che sta accadendo riguardo la questione ripescaggi, come tutte le componenti del girone, non sa ancora quando si scenderà in campo, visto che l’inizio è stato rinviato a data da destinarsi. Tutto sempre più incredibile.
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