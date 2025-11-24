Calcio a 5: la Cadi Futura Under 19 è una schiacciasassi

Nuovo successo per i giallo-blu che consolidano il primato e guardano con estrema fiducia al futuro..

Nuovo risultato largo nelle fattezze e nei gol. Il Palattinà non perdona ed arriva una nuova vittoria.

Imbattibilità che si conferma e nuova pioggia di Gol.

A segno anche il portiere Andrea Ramondino. Rientro per mister D’Arrigo. Primo tempo in scioltezza che termina 4-0 A senso Turiano, suo il primo giol, Alessandro Squillaci,Torrini,Cagnolo e Borzummati.

Termina 6-1.Nuovo segnale al campionato.

L’Under 17 di mister Scopelliti scenderà in campo mercoledì 26 novembre alle ore 19 sul campo dell’Olimpia 2000 per la seconda giornata del campionato Under 17.

La prima squadra, invece, la A2 Elite, ritornerà in campo venerdì 28 novembre alle ore 19.30 per ospitare, nel derby, il Soverato Futsal.

Il tabellino

Cadi Antincendi Futura-Duelle Futsal Cetrato 6-1

(Turiano, Ale Squillaci, L.Torrini, C.Cagnolo, A. Ramondino, G.Borzumati)