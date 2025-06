Calcio, eccone un’altra: salta la trattativa per la cessione del Foggia

Sempre in serie C la Ternana è a forte rischio fallimento

Negli ultimi giorni si era intuito che la trattativa poteva non andare in porto, adesso è ufficiale. Si è chiuso con un nulla di fatto la trattativa tra Canonico, attuale proprietario del Foggia e la Building. Tra le parti in realtà non c’è mai stato un momento in cui si era vicini alla chiusura, adesso arriva anche il comunicato della società briazola:

Leggi anche

Il comunicato

“Nonostante la ferma volontà di acquisire il Calcio Foggia 1920, ed i tempi estremamente ristretti messi a disposizione per esaminare tutta la documentazione sociale, nella giornata di ieri 24 giugno abbiamo formalmente trasmesso una proposta vincolante per l’acquisto dell’intero capitale sociale della società Foggia Calcio 1920 s.r.l., contenente condizioni precise e coerenti con la situazione patrimoniale e finanziaria del club.

Tale proposta, redatta secondo criteri di trasparenza e responsabilità, prevedeva un termine di efficacia fino alle ore 20:00 dello stesso giorno, al fine di consentirne una pronta valutazione da parte della proprietà. Ad oggi, tuttavia, non è pervenuto alcun riscontro formale da parte delle controparti interessate. Alla luce di ciò, è con rammarico, Building Company s.r.l. si vede costretta ad abbandonare ogni ipotesi di acquisizione del Calcio Foggia 1920, pur ribadendo la piena disponibilità e serietà che hanno sempre contraddistinto il proprio approccio in questa trattativa. Ringraziamo tutto il calore che ha messo la città di Foggia sui nostri social“.