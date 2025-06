Calcio in crisi: incredibile ma vero. La Ternana rischia di fallire. I dettagli

A pochi giorni dall’ok ricevuto prima dalla Covisoc e poi dal Consiglio Federale, lancia un allarme serio il sindaco di Terni Stefano Bandecchi sulla situazione economica del club rossoverde e subito dopo arrivano anche preoccupanti conferme:

“La situazione in casa rossoverde sta assumendo giorno dopo giorno dei contorni sempre più drammatici, sportivamente parlando. Le notizie che siamo riusciti a trovare, dopo le ripetute dichiarazioni del Sindaco Bandecchi, confermano quanto raccontato dal Sindaco (che ha incontrato anche i fratelli D’Alessandro nei suoi uffici a Roma): la Ternana non è in grado di pagare, oggi, gli stipendi dei calciatori e dei dipendenti di maggio, che devono essere regolarizzati entro il primo luglio.

Se la Ternana non dovesse farcela, scatterebbe in automatico la penalizzazione (fino a un massimo di 4 punti), secondo le norme attualmente vigenti per B e C. Ma non è solo questo il problema. Perché le scadenze dei pagamenti non conoscono soste: già al primo di agosto è prevista un’altra scadenza, che mira a chiudere, prima che inizi ufficialmente la stagione con le gare ufficiali di coppa Italia e campionato, l’annata precedente. Vanno infatti saldate le pendenze di giugno. Se la Ternana dovesse mancare anche questo appuntamento allora la situazione diventerebbe irreversibile. Non arriverebbe più la penalizzazione in campionato, ma direttamente l’esclusione. Se si saltano infatti due scadenze consecutive non ci sono appelli: la squadra viene estromessa, come è successo al Taranto durante la scorsa stagione”.

fonte: ternananews.it