Una stagione indimenticabile e forse irripetibile. Mai come quest’anno il campionato di prima categoria ha regalato così tante emozioni e grande equilibrio. Alla fine è riuscita a spuntarla il Rosarno, mentre Archi e Bianco daranno vita ad una imperdibile finale ultimo atto dei play off.

La Scillese dei miracoli e la rimonta

Tra le tante formazioni che hanno battagliato quasi fino all’ultima giornata per un posto al sole, anche quella Scillese dei miracoli presa in corsa da Fabio Crupi e protagonista di una clamorosa rimonta che, però, non si è conclusa con il primato. Rimane comunque la grande soddisfazione per quanto fatto anche perché molto oltre le aspettative:

“Davvero una bellissima stagione. Una rimonta incredibile e spettacolare e volendo dare anche un’occhiata ai numeri, siamo riusciti a tenere una media altissima di 2.65 punti a partita che se realizzati per l’intero percorso, avrebbe fruttato la prima posizione.

Abbiamo comunque raggiunto i play off e siamo stati eliminati da un forte Bianco che anche in occasione delle gare di campionato ci aveva creato enormi difficoltà. Il mio ringraziamento va a tutta la squadra, alla società per la fiducia nei miei confronti e all’ambiente tutto che ci ha sostenuto fino all’ultimo istante.

Il futuro e la scuola portieri al Reggio Village

Per quello che riguarda il futuro è chiaro che ci si guarda intorno. Dopo la meritata pausa spero possa arrivare una chiamata ed il mio desiderio è quello di poter allenare in categorie superiori.

In questo momento, però, il mio pensiero va al percorso che tra qualche settimana inizieremo al Reggio Village, struttura in cui mi trovo benissimo ed anche per questa stagione mi ha visto allenare i portieri di tutte le categorie della scuola calcio Francesco Cozza.

Dall’11 di giugno prenderà il via l’individual dei portieri che già la scorsa stagione ha riscosso grande successo. Cercheremo di dare qualcosa in più a quei ragazzi che hanno scelto questo complicato ma affascinante ruolo, mettendoci le nostre conoscenze e la massima professionalità. La fascia di età per parteciparvi è ampia perché comprende i nati dal 2002 al 2011, le informazioni si potranno avere rivolgendosi presso la segreteria del centro sportivo”.