Calcio: De Laurentiis pesantissimo sulla chiusura degli stadi ai tifosi

E’ la questione del momento, con la discussione che si ripropone quotidianamente. L’aumento dei contagi ha dato una frenata a quella possibilità avanzata diversi giorni addietro, riguardo la decisione di riaprire gli stadi ai tifosi, seppur in maniera limitata. Ad oggi dal Governo è improbabile arrivino notizie diverse da quelle che prevedono la parte iniziale della stagione ancora con gli stadi chiusi al pubblico, restrizione discutibile o meno, ma che sicuramente crea soprattutto alle società evidenti difficoltà, economiche, di supporto e di spettacolo.

Sulla questione è intervenuto a Radio Kiss Kiss il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dichiarazioni riprese da tuttobari.com: “Qui ci stiamo muovendo molto male a livello nazionale, il problema è che se io fossi stato nel governo avrei preteso che in entrata non doveva venire nessuno straniero, in uscita non doveva uscire nessun italiano. Ci lamentiamo che tutti vanno a stronzeggiare alla Maldive, Dubai, quando noi abbiamo le zone più belle del mondo che molto ignorantemente non conoscono. I soldi li dobbiamo lasciare a casa nostra. […] Se tiene gli stadi chiusi stai facendo un autogol a tutto il calcio italiano, stai offendendo milioni di tifosi che al voto potrebbero sfancularvi, attenzione a fare stronzate. E’ inutile che spendiamo soldi e ci rafforziamo se poi ci fanno giocare a porte chiuse, è la più grossa stronzata del secolo!”.