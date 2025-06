Calcio: debiti e penalizzazione, a rischio l’iscrizione della Triestina

Dopo la Lucchese un’altra società che è riuscita a mantenere la categoria, rischia di non iscriversi al prossimo campionato di serie C. Parliamo della Triestina in grave crisi economica, così i colleghi di TMW: “Col passare dei giorni desta sempre più preoccupazione la situazione della Triestina e la possibilità che la squadra possa iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Servono infatti 6,5 milioni di euro per sanare le pendenze e presentare la domanda d’iscrizione, entro il sei giugno, per poter prendere parte a un campionato in cui si partirà con una pesante penalizzazione (-9) a complicare i piani. Una situazione disperata con gran parte dell’ambiente, e non solo, che ormai sembra aver perso le speranze di salvare il club e vederlo ai nastri di partenza nella prossima stagione“.

Un’altra non buona notizia per la Reggina che invece spera nelle iscrizioni anche delle società in difficoltà, per poi avere qualche possibilità in più, qualora non superassero l’esame Covisoc. Ricordiamo che la mancata iscrizione, aprirebbe la strada alle riammissioni e non ai ripescaggi.