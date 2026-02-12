Calcio, gravissima denuncia del Bocale: ‘Aggredita una nostra calciatrice’. Il comunicato

“Questa sera, a Gioia Tauro, le nostre ragazze sono scese in campo per disputare regolarmente la gara di campionato contro le Crazy Lions. Una partita che, purtroppo, non è potuta essere conclusa a causa di un episodio gravissimo che nulla ha a che vedere con lo sport.

Due soggetti, riconducibili alla squadra avversaria, hanno fatto irruzione sul terreno di gioco con l’obiettivo di aggredire uno dei nostri dirigenti accompagnatori. Nel caos generato da questa azione inqualificabile, una nostra calciatrice è stata aggredita da uno dei due dirigenti ed è stato necessario soccorrerla.

Già il solo fatto che un uomo aggredisca una donna è, di per sé, un fatto gravissimo che si commenta da solo. Se questo avviene su un campo di calcio, durante una gara femminile, il quadro diventa ancora più sconcertante.

L’intero gruppo squadra del Bocale Calcio Admo, atlete e staff, è stato costretto a chiudersi nello spogliatoio per tutelare la propria incolumità, richiedendo l’intervento dei Carabinieri, prontamente intervenuti. I militari hanno ascoltato entrambe le dirigenti, gli arbitri e hanno refertato e verbalizzato ogni accaduto.

Siamo basiti. Basiti di fronte a un comportamento che ha lasciato increduli persino le stesse calciatrici avversarie in campo, visibilmente scosse e sorprese da quanto stava accadendo.

Siamo sconcertati di come si continui a parlare di solidarietà, di rispetto e di promozione del calcio femminile, mentre ancora oggi dobbiamo assistere a scene del genere.

Il Bocale Calcio Admo denuncerà sempre tutto, senza esitazioni. Non accetteremo tentativi di minimizzazione, né ricostruzioni fantasiose utili solo a giustificare l’ingiustificabile. I fatti sono chiari, sono stati documentati e messi nero su bianco dalle autorità competenti.

Noi stiamo dalla parte dello sport vero, della correttezza e della legalità. E continueremo a farlo, a testa alta”.

Bocale Calcio Admo