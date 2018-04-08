Locri vince il derby con il Siderno, il Bocale pareggia a Gioiosa e la Vibonese sale a quota 64: i risultati dalla Serie D alla Seconda Categoria

Torna l’approfondimento di CityNow.it con i campionati calcistici dilettantistici. In Serie D, prosegue la marcia del terzetto formato da Nocerina, Vibonese e Troia che vincono la loro partita odierna e salgono a quota 64. Continua a festeggiare, in Eccellenza, il Locri che vince in trasferta il sentitissimo derby col Siderno. Un pari, invece, per la Reggiomediterranea sul campo dello Scalea. In Promozione il Bocale non ottiene ancora la matematica vittoria del campionato, pareggiando il big match di Gioiosa. Sale al secondo posto, in Prima Categoria, il Città di Rosarno che spazza via il Bianco nel big-match di giornata, mentre vincono, in Seconda Categoria, sia Fortitudo Reggio che Ludos Vecchia Miniera.

Serie D: risultati e classifica della 30^ giornata

SERIE D, 30^ GIORNATA

Ebolitana-Messina 0-0

Igea Virtus-Ercolanese 0-1

Isola CR-Troina 0-1

Nocerina-Acireale 1-0

Paceco-Gebilson 1-3

Palmese-Vibonese 1-3

Portici-Cittanovese 0-0

Sancataldese-Roccella 1-1

Palazzolo-Gela 2-3

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CLASSIFICA: Vibonese 64, Nocerina 64, Troina 64, Igea Virtus 54, Ercolanese 54, Gela 46, Acireale 45, Messina 43, Gebilson 42, Sancataldese 40, Cittanovese 38, Portici 38, Palmese 30, Ebolitana 29, Roccella 28, Palazzolo 25, Paceco 19, Isola CR 12.

PROSSIMO TURNO, 31^ GIORNATA (15/04): Ercolanese-Palazzolo, Acireale-Paceco, Cittanovese-Nocerina, Gela-Portici, Gebilson-Isola CR, Messina-Palmese, Roccella-Ebolitana, Troina-Sancataldese, Vibonese-Igea Virtus Barcellona

Eccellenza Calabria: risultati della 27^ giornata

ECCELLENZA CALABRIA, 27^ GIORNATA

Aurora-Reggio-Gallico Catona 0-0

Acri-Soriano 3-1

Castrovillari-Trebisacce 3-1

Amantea-Cutro 0-3

Siderno-Locri 0-1

Luzzese-Paolana 0-2

Scalea-Reggiomediterranea 0-0

Sersale-Cotronei 0-1

CLASSIFICA: Locri 65, Cotronei 52, Castrovillari 50, Siderno 49, Acri 47, Gallico Catona 38, Trebisacce 36, Cutro 35, Sersale 34, Soriano 34, Reggiomediterranea 34, Scalea 33, Paolana 32, Amantea 22, Luzzese 17, Aurora Reggio 15.

PROSSIMO TURNO, 28^ GIORNATA (8/04): GallicoCatona-Castrovillari, Cotronei-Soriano, Cutro-Scalea, Locri-Amantea, Paolana-Aurora Reggio, Reggiomediterranea-Acri, Sersale-Luzzese, Trebisacce-Siderno

Promozione, girone B: risultati della 26^ giornata

PROMOZIONE CAL. GIRONE B, 26^ GIORNATA

Africo-Bagnarese 0-2

Botricello-Rombiolese 1-0

Maida-San Gregorio d’Ippona 2-0

Filogaso-Gioiese 1-1

Gioiosa-Bocale ADMO 1-1

Real-Bovalinese 0-5

Stilese-Brancaleone 0-1

Villese-San Luca 0-1

CLASSIFICA: Bocale 61, Bagnarese 54, Gioiosa 53, Africo 50, Bovalinese 49, Brancaleone 47, Stilese 43, Rombiolese 43, San Luca 39, Botricello 28, Maida 26, Gioiese 25, Villese 24, Filogaso 23, San Gregorio 23, Real 12.

PROSSIMO TURNO, 29^ GIORNATA (15/04): Bagnarese-Gioiosa, Bocale ADMO-Villese, Bovalinese-Botricello, Brancaleone-Maida, Filogaso-Real, Gioiese-San Gregorio d’Ippona, Rombiolese-Africo, San Luca-Stilese.

Prima Categoria, girone D: risultati della 26^ giornata

PRIMA CATEGORIA GIRONE D, 26^ GIORNATA

Scillese-Audax Ravagnese 3-0

Ravagnese-Rhegium City 2-1

Archi-Palizzi 5-2

Hierax-San Gaetano Catanoso 1-1

Taurianovese-Rosarno 3-2

Città di Rosarno-Bianco 4-0

Bovese-Pro Pellaro 1-3

San Giorgio-Deliese 5-2

CLASSIFICA: Archi 60, Città di Rosarno 59, Scillese 58, Bianco 56, Pro Pellaro 56, Ravagnese 5e, Deliese 41, Rosarno 33, San Gaetano Catanoso 31, San Giorgio 30, Palizzi 27, Bovese 25, Hierax 23, Taurianovese 16, Audax Ravagnese 11, Rhegium City 8.

PROSSIMO TURNO, 27^ GIORNATA (15/04): Bianco-Scillese, San Gaetano Catanoso-Bovese, Audax Ravagnese-Archi, Palizzi-Hierax, Deliese-Ravagnese, Pro Pellaro-San Giorgio, Rhegium City-Taurianovese, Rosarno-Città di Rosarno.

SECONDA CATEGORIA GIRONE E, 23^ GIORNATA

Borgo Grecanico-Lazzaro 2-1

Grotteria-Antonimina 0-1

Campese-Catona rinviata

Fortitudo-Nova Sanf 2-0

Condofuri-Saint Michel 1-1

Ludos VM-San Roberto Fiumara 3-1

Polistena-Futsal Melito 2-1

CLASSIFICA: Fortitudo Reggio 60, Ludos Vecchia Miniera 53, Borgo Grecanico 45, Catona 41, Lazzaro 30, San Roberto Fiumara 29, Antonimina 28, Polistena 27, Grotteria 26, Futsal Melito 24, Saint Michel 24, Condofuri 21, Campese 18, Nova Sanf 18.

PROSSIMO TURNO, 22^ GIORNATA (15/04): Antonimina-Condofuri, Futsal Melito-Catona, Lazzaro-Grotteria, Nova Sanf-Campese, Polistena-Ludos Vecchia Miniera, Saint Michel-Fortitudo, San Roberto-Borgo Grecanico.