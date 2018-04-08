Riprendono, dopo un paio di settimane di sosta, i campionati dilettantistici. Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, infatti, si sono fermate per le festività pasquali ed il Torneo delle Regioni 2018, mentre Serie D e Seconda Categoria hanno proseguito la propria marcia. Di seguito tutte le sfide odierne ed i risultati degli anticipi di ieri: prosegue in D il duello a tre fra Vibonese, Troina e Nocerina per la vetta. In Eccellenza è il giorno del sentitissimo derby fra Siderno e Locri, con gli amaranto che nell’ultimo turno hanno festeggiato la vittoria del campionato. In Promozione, invece, potrebbe essere il giorno della festa per il Bocale, mentre in Prima e Seconda Categoria prosegue l’inseguimento ad Archi e Fortitudo Reggio.

Serie D: la 30^ giornata e la classifica

SERIE D, 30^ GIORNATA

Ebolitana-Messina

Igea Virtus-Ercolanese

Isola CR-Troina

Nocerina-Acireale

Paceco-Gebilson

Palmese-Vibonese

Portici-Cittanovese

Sancataldese-Roccella

Palazzolo-Gela

CLASSIFICA: Vibonese 61, Nocerina 61, Troina 61, Igea Virtus 54, Ercolanese 51, Acireale 45, Gela 43, Messina 42, Sancataldese 39, Gebilson 39, Cittanovese 37, Portici 37, Palmese 30, Ebolitana 28, Roccella 27, Palazzolo 25, Paceco 19, Isola CR 12.

PROSSIMO TURNO, 31^ GIORNATA (15/04): Ercolanese-Palazzolo, Acireale-Paceco, Cittanovese-Nocerina, Gela-Portici, Gebilson-Isola CR, Messina-Palmese, Roccella-Ebolitana, Troina-Sancataldese, Vibonese-Igea Virtus Barcellona

Eccellenza Calabria: la 27^ giornata

ECCELLENZA CALABRIA, 27^ GIORNATA

Aurora-Reggio-Gallico Catona 0-0

Acri-Soriano

Castrovillari-Trebisacce

Amantea-Cutro

Siderno-Locri

Luzzese-Paolana

Scalea-Reggiomediterranea

Sersale-Cotronei

CLASSIFICA: Locri 62, Siderno 49, Cotronei 49, Castrovillari 47, Acri 44, Gallico Catona 38, Trebisacce 36, Sersale 34, Soriano 34, Reggiomediterranea 33, Scalea 32, Cutro 32, Paolana 29, Amantea 22, Luzzese 17, Aurora Reggio 15.

PROSSIMO TURNO, 28^ GIORNATA (8/04): GallicoCatona-Castrovillari, Cotronei-Soriano, Cutro-Scalea, Locri-Amantea, Paolana-Aurora Reggio, Reggiomediterranea-Acri, Sersale-Luzzese, Trebisacce-Siderno

Promozione, girone B: la 26^ giornata

PROMOZIONE CAL. GIRONE B, 26^ GIORNATA

Africo-Bagnarese 0-2

Botricello-Rombiolese 1-0

Madia-San Gregorio d’Ippona

Filogaso-Gioiese

Gioiosa-Bocale ADMO

Real-Bovalinese

Stilese-Brancaleone

Villese-San Luca

CLASSIFICA: Bocale 60, Bagnarese 54, Gioiosa 52, Africo 50, Brancaleone 44, Stilese 43, Bovalinese 43, Rombiolese 40, San Luca 36, Botricello 28, Villese 24, Gioiese 24, Filogaso 23, San Gregorio 23, Maida 23, Real 12.

PROSSIMO TURNO, 29^ GIORNATA (15/04): Bagnarese-Gioiosa, Bocale ADMO-Villese, Bovalinese-Botricello, Brancaleone-Maida, Filogaso-Real, Gioiese-San Gregorio d’Ippona, Rombiolese-Africo, San Luca-Stilese.

Prima Categoria, girone D: la 26^ giornata

PRIMA CATEGORIA GIRONE D, 26^ GIORNATA

Scillese-Audax Ravagnese 3-0

Ravagnese-Rhegium City 2-1

Archi-Palizzi 5-2

Hierax-San Gaetano Catanoso 1-1

Taurianovese-Rosarno 3-2

Città di Rosarno-Bianco

Bovese-Pro Pellaro

San Giorgio-Deliese

CLASSIFICA: Archi 60, Scillese 58, Bianco 56, Città di Rosarno 56, Pro Pellaro 53, Ravagnese 5e, Deliese 41, Rosarno 33, San Gaetano Catanoso 31, San Giorgio 27, Palizzi 27, Bovese 25, Hierax 23, Taurianovese 16, Audax Ravagnese 11, Rhegium City 8.

PROSSIMO TURNO, 27^ GIORNATA (15/04): Bianco-Scillese, San Gaetano Catanoso-Bovese, Audax Ravagnese-Archi, Palizzi-Hierax, Deliese-Ravagnese, Pro Pellaro-San Giorgio, Rhegium City-Taurianovese, Rosarno-Città di Rosarno.

SECONDA CATEGORIA GIRONE E, 23^ GIORNATA

Borgo Grecanico-Lazzaro 2-1

Grotteria-Antonimina

Campese-Catona

Fortitudo-Nova Sanf

Condofuri-Saint Michel

Ludos VM-San Roberto Fiumara

Polistena-Futsal Melito

CLASSIFICA: Fortitudo Reggio 57, Ludos Vecchia Miniera 50, Borgo Grecanico 45, Catona 41, Lazzaro 30, San Roberto Fiumara 29, Grotteria 26, Antonimina 25, Polistena 24, Futsal Melito 24, Saint Michel 23, Condofuri 20, Campese 18, Nova Sanf 18.

PROSSIMO TURNO, 22^ GIORNATA (15/04): Antonimina-Condofuri, Futsal Melito-Catona, Lazzaro-Grotteria, Nova Sanf-Campese, Polistena-Ludos Vecchia Miniera, Saint Michel-Fortitudo, San Roberto-Borgo Grecanico.