Calcio – Drago: ‘Bari e Reggina lotteranno per il primato, ma il Catanzaro…’

L'ex allenatore amaranto parla delle squadre favorite dei tre gironi di serie C

Bari-Reggina è la partita di cartello della giornata numero quattro del girone C del campionato di serie C. Una intervista a trecentosessanta gradi quella realizzata dai colleghi di TuttoC.com all’ex tecnico della Reggina Massimo Drago, questi i passaggi che riguardano l’incontro di questa sera:

“Saranno le due squadre che si giocheranno il primo posto fino alla fine, visto il mercato dispendioso che hanno fatto. Aspettiamoci una grande partita.

Mi è piaciuto molto il Catanzaro, sia per la vittoria che per la qualità delle giocate.

Nel girone A il Monza si sa che è costruita per stravincere il campionato. Nel girone B metto il Padova, allenato da un grandissimo tecnico. Nel girone C, come detto, Bari e Reggina se la giocheranno. Però attenzione al Catanzaro: ha la fortuna di poter lavorare col gruppo dello scorso anno, gruppo che segue alla lettera il proprio allenatore. È, al momento, la squadra che esprime il miglior calcio”.

Leggi anche

Leggi anche