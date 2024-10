Calcio – Per Drago la Reggina è favorita. Il tecnico parla del no al Trapani

L’ex allenatore della Reggina Massimo Drago, ha parlato ai microfoni di tuttocesena.it soprattutto della squadra bianconera, ma qualche passaggio lo ha riservato anche agli amaranto che di seguito riportiamo:

“Nel girone A il Monza, con quel mega-distacco sulla seconda, può già festeggiare. Nel girone C il Bari non si è dato ancora per vinto, ma la Reggina non fallirà la sua missione, nel girone B Vicenza sempre favorito, ovviamente. Ma occhio alla Reggiana. E al Carpi, soprattutto.

Col Trapani avevamo quasi chiuso, ma poi è arrivata la fumata nera. Ho avuto altri contatti, mi ributterò nella mischia solo quando sarò veramente convinto. Nel frattempo resto alla finestra. E continuo a vivere di calcio…”.

