Calcio – Emilio Buttaro: ‘Tanta Reggio alla Panchina d’oro’

E’ stata sicuramente ben rappresentata la nostra città ieri alla cerimonia di premiazione della “Panchina d’oro”. Ne abbiamo parlato con il collega reggino Emilio Buttaro che da anni segue l’evento per il quotidiano sudamericano “La Voce d’Italia”, uno dei più autorevoli giornali per gli italiani all’estero.

“In effetti ieri a Coverciano – spiega Emilio – non sono mancati i personaggi di Reggio o comunque legati alla nostra città. A cominciare da Fabio Caserta che si è aggiudicato con merito la Panchina d’oro per la serie C dopo la splendida promozione della Juve Stabia dalla terza serie alla cadetteria nella passata stagione. Visibilmente emozionato il tecnico di Melito Porto Salvo ha voluto condividere il prestigioso premio con lo staff e i calciatori della squadra campana che continua ad allenare in B con apprezzabili risultati. Un riconoscimento davvero importante per l’ex centrocampista di Atalanta e Catania premiato insieme a Fabio Liverani con la Panchina d’Argento per la bellissima stagione vissuta col Lecce e con Gian Piero Gasperini che si è aggiudicato la ventottesima edizione della Panchina d’oro.

Come ha detto Demetrio Albertini – prosegue Buttaro – il premio rappresenta il massimo riconoscimento per un professionista – poiché la decisione arriva dagli stessi allenatori e tra i numerosi tecnici presenti come ogni anno al Centro Federale di Coverciano non poteva mancare il mister della Reggina Mimmo Toscano. Ecco, come tutte le persone che come me hanno la Reggina nel cuore, spero che il prossimo anno il tecnico amaranto possa subentrare a Caserta nell’elenco dei vincitori della Panchina d’Oro serie C. Un professionista preparato e di carattere come Mimmo avrebbe tutti i numeri per aggiudicarsi il Premio per quello che insieme ai suoi ragazzi sta facendo in questa stagione dei record con la squadra amaranto e non aggiungo altro per pura scaramanzia”.

“Infine – conclude il giornalista e presentatore reggino – devo dire che ieri a Coverciano il più richiesto dai numerosi cronisti presenti è stato senza dubbio Rocco Commisso, il vulcanico presidente della Fiorentina che ha lasciato la provincia reggina nel lontano 1949 per trovare fortuna negli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni sui presunti torti arbitrali potranno essere condivise o meno ma in ogni caso la personalità di Rocco trova un forte appeal sui media italiani e non solo”.

Leggi anche

Leggi anche