Calcio: l’Enna annuncia il nuovo allenatore. E’ un ex Reggina

Martedi movimentato in casa Enna, compagine uscita battuta dal confronto di domenica scorsa contro il Licata che ha messo nuovamente in pericolo la squadra siciliana, a ridosso della zona play out. Dimissioni in blocco per tutto lo staff tecnico e poi anche quelle del direttore sportivo, nella settimana in cui bisogna preparare la delicata sfida interna contro la capolista Siracusa.

Leggi anche

Ma la società non ha inteso perdere tempo e diversi minuti fa ha annunciato la nuova guida tecnica. Si tratta di Francesco Passiatore, ex calciatore della Reggina (stagione 93-94), e profondo conoscitore del campionato di serie D.