Serie D, dimissioni in blocco in casa Enna: prossimo avversario del Siracusa

Di seguito la comunicazione pubblicata sulla pagina FB della squadra sportiva dilettantistica Enna Calcio:

La società desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i membri dello staff per il lavoro svolto e l’impegno profuso sin dalla scorsa estate. In particolare, si riconosce a Giuseppe Restuccia un contributo fondamentale alla crescita dell’Enna Calcio in questi anni, sotto molti aspetti, e a lui rimarranno sempre sentimenti di grande stima e gratitudine.