Calcio femminile: per il terzo anno consecutivo la Segato vince il titolo regionale U15

Per il terzo anno consecutivo la Scuola Calcio Segato si laurea Campione Regionale Under 15 femminile, chiudendo di fatto una stagione ricca di successi e di soddisfazioni. Le ragazze guidate magistralmente dai mister Felisia Bova ed Antonio Greco, dopo aver dominato il proprio girone, hanno sconfitto il Cus Cosenza nella finale regionale presso il Centro Federale di Catanzaro. Cucinotta e compagne rappresenteranno adesso la Calabria nella fase interregionale che porterà alle finali scudetto.

Grande soddisfazione in casa Segato con il presidente Agostino Cassalia entusiasta dell’ennesimo successo.

“Sono particolarmente contento per la grande crescita della nostra squadra femminile, un progetto che personalmente ho fortemente voluto, anche se era da mettere in preventivo le difficoltà dovute alla mancanza di strutture sportive omologate. Spero la prossima finale di poterla disputare nel Centro Federale di Reggio Calabria. Dopo la cessione di Beatrice Iiriti alla Fiorentina, molte ragazze della Segato sono costantemente monitorate da società professionistiche, non è da escludere qualche altra cessione a fine stagione“.