Calcio: nuova esperienza per il Ds reggino Figliomeni. Arriva la serie C

Nato a Reggio Calabria, cresciuto nel settore giovanile del Crotone, nel suo percorso iniziale anche la Primavera dell’Inter con la quale ha vinto il campionato, guadagnando qualche convocazione in prima squadra. Il percorso calcistico di Giuseppe Figliomeni è andato avanti indossando maglie di diverse squadre, tra presenze in serie B, molte, e in serie C, per poi iniziare la carriera da direttore sportivo. Dopo l’esperienza alla Gelbison in serie D, passa al Campobasso.

Il comunicato:

“Il Campobasso FC ha affidato l’incarico di direttore sportivo a Giuseppe Figliomeni, che ha firmato un contratto biennale con la società rossoblù.

Nato a Reggio Calabria nel 1987, Figliomeni è al suo terzo incarico dirigenziale dopo il ritiro dal calcio giocato avvenuto nel 2023, al termine di una lunga carriera da difensore centrale tra Serie B e Serie C. La sua ultima esperienza, alla guida dell’area tecnica del Gelbison, si è conclusa positivamente e ha attirato su di sé l’interesse di diversi club. La sua scelta, però, è ricaduta sul Campobasso: un progetto ambizioso, una piazza calda e passionale, dove Figliomeni è pronto a portare il proprio contributo di competenza, serietà e visione”.