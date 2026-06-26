Ufficiale: la Reggina passa a Claudio Lotito

Si aspettava la notizia in serata. E la notizia è arrivata. Ma non è stato affatto semplice perchè si è discusso e trattato fino alla firma. Solo pochi minuti fa, a prescindere dalle anticipazioni, la Reggina ha cambiato ufficialmente proprietà passando a Claudio Lotito. Davanti al notaio è stato firmato il passaggio di proprietà così come era stato annunciato. Si chiude così, dopo tre anni, l’era Ballarino. Una parentesi poco felice dal punto di vista sportivo, vissuta tra difficoltà, tensioni e un rapporto mai davvero sbocciato con la piazza amaranto.

Per il club dello Stretto si apre adesso una pagina nuova. Una pagina attesa, accompagnata da speranze, curiosità e da una domanda inevitabile: quali saranno i protagonisti del progetto per riportare la Reggina dove la sua storia chiede di stare?

Reggina, si apre il nuovo corso

Il passaggio di proprietà rappresenta il primo atto, quello successivo riguarda le scelte. La nuova Reggina dovrà prendere forma attraverso la costruzione dell’organigramma societario, l’individuazione delle figure dirigenziali e la definizione dell’area tecnica.

Il tempo non è tantissimo. La stagione va programmata, il mercato va impostato e la squadra dovrà essere costruita con criterio. Prima ancora dei nomi, servirà una linea precisa. I tifosi attendono segnali concreti. Dopo settimane di voci, rinvii e attese, la svolta è arrivata. Ora comincia la fase più importante: trasformare il cambio di proprietà in un progetto solido, credibile, ambizioso.

Allenatore, squadra e mercato: le prime mosse

Uno dei primi passaggi sarà la scelta dell’allenatore. Da lì partirà anche la costruzione della rosa. La Reggina avrà bisogno di calciatori funzionali, motivati e capaci di reggere il peso di una piazza che vuole tornare protagonista. L’arrivo di Lotito apre inevitabilmente una fase nuova anche sul piano dell’entusiasmo. La Reggina volta pagina, dopo l’era Ballarino, comincia un nuovo capitolo.