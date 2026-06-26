Reggina, passaggio ufficiale a Lotito: l’annuncio di Cannizzaro
"Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita", le parole del sindaco
26 Giugno 2026 - 20:53 | Redazione
La Reggina passa ufficialmente a Claudio Lotito. La notizia, attesa da giorni, è arrivata pochi minuti fa attraverso un post pubblicato sui social dal sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.
Nella foto diffusa dal primo cittadino compaiono Claudio Lotito, Nino Ballarino e lo stesso Cannizzaro, con le mani unite a suggellare il passaggio di proprietà del club amaranto.
L’annuncio del sindaco
“Habemus RHEGIUM”, ha scritto Cannizzaro nel post, aggiungendo: “Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l’ambizione che la sua storia merita”.
Si chiude così l’era Ballarino e si apre una nuova fase per la società amaranto. Adesso l’attenzione si sposta sull’organigramma, sulla scelta dell’allenatore e sulla costruzione della squadra in vista della prossima stagione.
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