Reggina: adesso la curiosità sull’organigramma, la direzione tecnica, l’allenatore, la squadra

Finalmente, verrebbe da dire. Dopo una lunga attesa, la Reggina cambia proprietà e apre ufficialmente una nuova fase della sua storia. Si chiude l’era Ballarino, dopo una interminabile attesa diventata estenuante soprattutto per i tifosi amaranto. Per settimane la piazza ha seguito ogni voce, ogni rinvio, ogni possibile segnale, sperando che fosse davvero il giorno giusto.

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Adesso il passaggio di proprietà rappresenta solo il primo atto. Il più importante dal punto di vista formale, ma non l’unico. Perché da questo momento la nuova Reggina dovrà iniziare a prendere forma, attraverso scelte, idee chiare e una programmazione all’altezza delle aspettative.

La nuova Reggina deve prendere forma

Il primo nodo riguarda la costruzione dell’organigramma societario. La nuova proprietà dovrà individuare le figure dirigenziali, definire l’area tecnica e stabilire una linea precisa per la stagione che verrà.Il tempo non è tantissimo. La stagione va programmata, il mercato va impostato e la squadra dovrà essere costruita con criterio. Prima ancora dei nomi, servirà un progetto chiaro. I tifosi attendono segnali concreti dopo settimane di voci, attese e trattative. Al momento solo nomi, tanti nomi. Quelli di Gabriele Martino, Andrea Gianni e per ultimo Diego Foresti per la direzione generale. Quelli di Antonello Laneri, Antonio Mazzei e Carlo Susini per la direzione sportiva. Probabile, però, che alla fine le scelte cadano su altri.

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Allenatore e mercato: le prime scelte decisive

Uno dei passaggi successivi dovrà essere la scelta dell’allenatore. Da lì partirà anche la costruzione della rosa. La Reggina avrà bisogno di calciatori funzionali, motivati e capaci di reggere il peso di una piazza che vuole tornare protagonista. L’arrivo di Claudio Lotito apre inevitabilmente una fase nuova anche sul piano dell’entusiasmo. La Reggina volta pagina. Dopo l’era Ballarino comincia un nuovo capitolo. La svolta è arrivata, adesso viene la parte più importante: trasformare il cambio di proprietà in un progetto solido, credibile e ambizioso.

SEO title: Reggina a Lotito, finisce l’era Ballarino

Meta description: La Reggina cambia proprietà e passa a Claudio Lotito. Finisce l’era Ballarino: ora organigramma, allenatore, mercato e nuovo progetto.