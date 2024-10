Calcio, G. Langella: ‘Solo la Reggina può perdere il campionato’

L’allenatore Giovanni Langella, intervistato dai colleghi di TuttoC.com fa il punto della situazione sul campionato di serie C ed in particolare sul girone C:

“Il tasso agonistico è molto alto e in tutti i campi trovi delle difficoltà ambientali. Certamente giocare a Vibo Valentia è diverso rispetto a giocare a Crema. In questo momento la favorita del girone è la Reggina, non vedo una concorrente in grado di scalfire il primato della squadra di Toscano. Le dieci vittorie consecutive hanno dato uno strappo importante alla classifica, il Bari è attrezzato per competere fino alla fine ma il campionato lo può solo perdere la Reggina“.

