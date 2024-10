Calcio – La rinuncia al contratto (pesante) di Gallo fa notizia. Le cifre

Gesti rari nel mondo del calcio, proprio per questo suscitano particolare interesse. I protagonisti sono il presidente Bandecchi della Ternana ed il suo allenatore Gallo. La situazione in casa rossoverde è nota da tempo per una compagine costruita per vincere e che invece adesso si trova addirittura distante anche dal secondo posto. Il massimo dirigente in un primo momento aveva fatto pensare ad un possibile esonero, poi la fiducia confermata per questa stagione e soprattutto la rinuncia del tecnico al contratto per la prossima stagione.

Su ternananews.it sono riportati i dettagli di questa rinuncia, secondo quelle che sono state le dichiarazioni di Stefano Bandecchi: “Stefano Bandecchi ha svelato tutti i passaggi che lo hanno portato a rinnovare la fiducia a Gallo e poi alla rinuncia dell’allenatore rossoverde al prossimo anno di contratto: “Ho analizzato quanto successo, quando è iniziato il vero bordello. Tutto è nato dopo una partita, dove qualcuno pensava che dovessimo pareggiarla, altri invece che potessimo anche vincerla. Era iniziata a mancare la coesione filosofica della Ternana. Questo ha cominciato a portare a uno spezzettamento mentale.

Da li siamo ripartiti con i nostri ragionamenti, che hanno portato Gallo e Leone a parlarsi in maniera concreta. Io allora ho chiesto qualcosa di forte. Gallo ha dato una serie di risposte e mi ha convinto con l’ardore, la passione, e anche per quante volte ha detto scusa. Quando mi sono convinto, allora mi ha stupito, lui mi ha detto di voler dimostrare di non stare qui per il denaro. Gallo ha rinunciato a 220 mila euro, la dico io questa cosa e un uomo che fa questo per dimostrare cosa vuole fare ai playoff è un uomo che va stimato”.